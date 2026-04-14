Красноярским водителям посоветовали пока не переходить на летние шины

В Госавтоинспекции Красноярского края предупредили автомобилистов, что с «переобувкой» торопиться не стоит.
Апрельская погода в регионе остаётся неустойчивой: днём — плюс, утром, вечером и ночью — минус. Кроме того, нередки дожди и мокрый снег, что серьёзно ухудшает дорожную обстановку.
Производители шин рекомендуют переходить на летнюю резину только при устойчивой среднесуточной температуре выше +7 градусов. При более низких значениях летние шины хуже сцепляются с дорогой и становятся менее безопасными.
Особое внимание инспекторы советуют уделить поездкам за город — там температура обычно ниже, а дорожные условия сложнее.
