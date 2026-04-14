Полицейские Биробиджана нашли украденный велосипед

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Биробиджана вернули подростковый велосипед его законной владелице после раскрытия кражи, как сообщает пресс-служба полиции по ЕАО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент начался с обращения 38 летней жительницы областного центра в дежурную часть полиции. Женщина заявила о пропаже велосипеда, принадлежащего её дочери. Транспорт стоимостью 14 500 рублей оставили в подъезде жилого дома без использования противоугонного троса.

Задержание подозреваемого произошло благодаря бдительности сотрудника УМВД России по ЕАО. Полицейский, следовавший на служебном автомобиле по трассе в сторону Биробиджана, заметил мужчину на детском велосипеде, двигавшегося в направлении Хабаровска. После остановки проверили номер рамы — он совпал с данными разыскиваемого транспортного средства.

В отделе полиции задержанный признал вину. Изъятый велосипед в тот же день вернули семье пострадавшей девочки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru