Полицейские Биробиджана нашли украденный велосипед.

Задержание подозреваемого произошло благодаря бдительности сотрудника УМВД России по ЕАО. Полицейский, следовавший на служебном автомобиле по трассе в сторону Биробиджана, заметил мужчину на детском велосипеде, двигавшегося в направлении Хабаровска. После остановки проверили номер рамы — он совпал с данными разыскиваемого транспортного средства.