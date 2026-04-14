США нанесли удар по якобы судну наркоторговцев в Тихом океане

Как писал KP.RU, в минувшие выходные американские военные нанесли два удара по судам наркокартелей в восточной части Тихого океана, которые, по данным разведки, также использовались для перевозки наркотиков. В результате ударов погибли пятеро мужчин. В командовании подчеркнули, что суда принадлежали организациям, официально признанным террористическими.