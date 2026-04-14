США нанесли удар по якобы судну наркоторговцев в Тихом океане

В результате удара США по судну, якобы перевозившему наркотики, погибли двое мужчин.

Источник: Комсомольская правда

Военные США 13 апреля нанесли удар по катеру, который, по данным разведки, был якобы задействован в операциях по наркотрафику в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

В результате атаки погибли двое мужчин. В Южном командовании ВС США заявили, что по приказу генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла смертельный удар по судну, которое шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика.

Как писал KP.RU, в минувшие выходные американские военные нанесли два удара по судам наркокартелей в восточной части Тихого океана, которые, по данным разведки, также использовались для перевозки наркотиков. В результате ударов погибли пятеро мужчин. В командовании подчеркнули, что суда принадлежали организациям, официально признанным террористическими.

