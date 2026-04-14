В России могут изменить процедуру получения статуса КМНС

Процедура присвоения статуса коренных малочисленных народов в России может измениться. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету», правительство внесло законопроект в Госдуму, согласно которому глав регионов, предлагающих внести изменения в Единый перечень коренных малочисленных народов России, могут обязать предоставлять финансово-экономическое обоснование и экспертное заключение ученых.
Единый перечень коренных малочисленных народов РФ был сформирован на основании данных переписи населения. Сейчас в него входит 47 этнических общностей, то есть те народы, которые проживают на территории расселения своих предков и сохраняют традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы.
— Единый перечень утверждает правительство по предложению Федерального агентства по делам национальностей на основании представления глав регионов, где проживают эти малые народы. Кабмин предложил изменить методику формирования перечня, сделав обязательным подавать представление губернатора вместе с финансово-экономическим обоснованием. Второй новый обязательный пункт — экспертное заключение Российской академии наук, — рассказывают в «Парламентской газете».
Численность коренных малочисленных народов варьируется от нескольких человек до десятков тысяч, причем о численности некоторых народов представление приблизительное (например, взятое из данных этнографов).
— В целом за основу берут данные последней переписи. При этом в ходе переписи россиянин мог назвать себя представителем любой национальности, даже самой экзотической и такие случаи были. Поэтому работу по уточнению численного состава народностей нужно постоянно продолжать, а их поддержку упрощать, чтобы максимально сохранять этническое разнообразие России, которым она так богата, — рассказал изданию член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков.