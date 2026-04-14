В Хабаровске медработника приговорили к 12 годам колонии за смерть пациента

Как установил суд, 22 января 2022 года мужчина, работавший в одном из медицинских учреждений психиатрического профиля Хабаровска с интенсивным наблюдением, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Во время исполнения служебных обязанностей он нанёс пациенту множественные удары в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. От полученных повреждений потерпевший скончался.