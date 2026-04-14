В Хабаровске медработника приговорили к 12 годам колонии за смерть пациента

В Хабаровске Индустриальный районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор 63-летнему жителю Вяземского района. Он признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Как установил суд, 22 января 2022 года мужчина, работавший в одном из медицинских учреждений психиатрического профиля Хабаровска с интенсивным наблюдением, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Во время исполнения служебных обязанностей он нанёс пациенту множественные удары в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. От полученных повреждений потерпевший скончался.
Подсудимый в ходе процесса признал вину частично. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые признали доказанность его вины.
Суд, опираясь на вердикт присяжных, назначил наказание — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
По данным прокуратуры Хабаровского края, государственное обвинение поддержало квалификацию деяния и настаивало на строгом наказании, учитывая характер и обстоятельства совершённого преступления.
Доказательства по делу были собраны первым отделом по расследованию особо важных дел. Следствием установлено, что удары, нанесённые пациенту, стали непосредственной причиной его смерти, а смерть наступила вследствие полученных травм, сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.
Уголовное дело расследовалось в течение длительного времени, после чего было передано в суд с утверждённой доказательной базой.