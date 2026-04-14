Академик Дынкин рассказал, куда Трамп может передислоцировать американские базы

Из-за недовольства союзниками президент США Дональд Трамп может переместить американские базы из Центральной Европы в Прибалтику. Такое мнение во вторник, 14 апреля, выразил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Александр Дынкин.

— Вопрос: если выведет, то куда? На территорию США — неплохо, с точки зрения наших национальных интересов. А если на территорию «передовиков»? А это Польша и три прибалтийские страны, — уточнил специалист.

По его словам, эти страны являются наиболее агрессивными по отношению к России и «давно приглашают» Вашингтон разместить базы на своей территории. В частности, во время первого срока Трампа Варшава «мечтала» об американской базе под названием «Форт Трамп», передает РИА Новости.

9 апреля СМИ сообщили, что США рассматривают план «наказания» ряда стран Североатлантического альянса за их позицию по военной операции против Ирана, включая возможный вывод американских военнослужащих с территорий государства альянса.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше