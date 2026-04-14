С мая по сентябрь в Ростове будут отключать горячую воду. Плановые отключения связаны с подготовкой к новому отопительному сезону.
Как сообщают коммунальные службы, после завершения отопительного периода 13 апреля теплосети переведут на летний режим, после чего начнутся испытания и ремонт.
График работ: с 12 по 29 мая — опрессовка сетей Ростовской ТЭЦ-2; с 15 по 29 июня — проверка районных котельных № 3 и № 4; с 30 июня по 13 июля — испытания на сетях Центральной котельной.
Временные отключения горячей воды будут проводиться с мая по сентябрь. В сентябре также завершатся финальные проверки трубопроводов перед стартом отопительного сезона 2026−2027 годов.