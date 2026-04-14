Минобороны: над регионами страны уничтожили 97 беспилотников ВСУ

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей восьми регионов страны. Дежурные расчеты войск ПВО перехватили над их территориями 97 украинских беспилотников. Волгоградскую область ночная атака обошла стороной.
Дроны ВСУ уничтожили в небе над приграничными Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Воронежской областями. До своей цели не долетели и смертоносные летательные аппараты, направленные на Липецкую и Тульскую области, а также на Республику Крым.
Фото Андрея Поручаева.
