В мае земляне дважды увидят полнолуние

«Луна делает оборот вокруг Земли не точно за месяц, а за 27,3 суток. С учётом вращения Земли вокруг Солнца этот период увеличивается до 29,5 дня. Если календарный месяц имеет 31 день, и первое полнолуние попадает на 1 число месяца, то на последний день месяца попадает второе полнолуние», — пояснил специалист.