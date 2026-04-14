Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мае земляне дважды увидят полнолуние

Редкое явление бывает раз в несколько лет.

Источник: Клопс.ru

В течение мая жители Земли смогут дважды наблюдать полную Луну. Месяц начнётся и завершится этим астрономическим явлением. Подобное происходит раз в несколько лет, объяснил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

«Луна делает оборот вокруг Земли не точно за месяц, а за 27,3 суток. С учётом вращения Земли вокруг Солнца этот период увеличивается до 29,5 дня. Если календарный месяц имеет 31 день, и первое полнолуние попадает на 1 число месяца, то на последний день месяца попадает второе полнолуние», — пояснил специалист.

Экипаж миссии Artemis II, в который входили астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен, поставил рекорд дальности полёта от Земли. Космический корабль преодолел уже 406 608 км, залетев за обратную сторону Луны.