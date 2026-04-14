Можно ли кремировать православных — ответ дал директор крематория

Кремацию выбирают представители разных конфессий, при этом православных отпевают непосредственно в крематории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора нижегородского крематория Владимира Ворошуху.
По его словам, ежедневно в учреждении проходит в среднем 7−8 траурных церемоний. Примерно в шести случаях проводится отпевание с участием священника Нижегородской епархии. Таким образом, около двух третей умерших составляют православные.
В крематории уточнили, что кремация признана допустимой формой погребения. Соответствующее решение было закреплено Архиерейским собором в 2015 году. Согласно принятому документу, кремированные усопшие могут быть отпеты и помянуты по православному обряду наравне с традиционным захоронением.
Как отметил Ворошуха, выбор кремации зависит не только от религиозных взглядов, но и от бытовых обстоятельств. В частности, в зимний период в регионе усложняется доступ к кладбищам из-за погодных условий и промёрзшей почвы.
В таких случаях кремация становится временным решением: прах могут забрать позже, после наступления тепла. Некоторые родственники хранят урну дома до момента захоронения.
