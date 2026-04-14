Немецкая сеть дискаунтеров Aldi зарегистрировала в России товарный знак

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака с изображением логотипа сети поступила в ведомство в январе 2025 года. Роспатент принял положительное решение в апреле текущего года.
Под товарным знаком компания сможет оказывать в РФ услуги розничной торговли.
История Aldi отсчитывается с 1913 года. Компания осуществляет деятельность по всему миру: от США до Австралии.