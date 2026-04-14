Красноярцам объяснили, имеет ли право продавец брать деньги за фасовочный пакет

В соцсетях красноярского Роспотребнадзора ответили на вопрос подписчицы, имеет ли право продавец взимать плату за упаковку товара на развес.
Женщина рассказала, что купила в павильоне пряники, а дома обнаружила в чеке лишнюю позицию — пакетик за 3 рубля.
В ведомстве разъяснили, что это нарушение. Покупатель не должен платить за фасовочный пакет. Согласно правилам продажи товаров, продовольственные товары, которые отпускаются на вес, должны передаваться покупателю в упаковке без дополнительной платы.
Исключение — товары, которые продают методом самообслуживания или которые покупатель приносит в своей таре. В остальных случаях брать деньги за упаковку незаконно.
