Юрист рассказала, что грозит за кормление ворон у дома

РИА Новости: юрист Чернокова предупредила о штрафе за кормление ворон у дома.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Штраф до 5 тысяч рублей грозит россиянам за кормление ворон у дома, рассказала РИА Новости юрист Олеся Чернокова.

«Если кормление ворон нарушает местные правила благоустройства, а двор остается загрязненным, имеются все основания для наложения штрафа от 3 до 5 тысяч рублей», — сообщила член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России.

Чернокова отметила, что штраф может быть наложен за нарушение статей 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Прямая ответственность за кормление ворон как во дворе многоквартирного дома, так и на территории общего пользования, законом не предусмотрена, добавила юрист. Если кормление птиц не носит систематический характер, не наносит вред окружающей среде и не загрязняет двор, то никаких мер реагирования со стороны госорганов не последует.