В Красноярске открылся обновленный ЗАГС Кировского и Свердловского районов

Отдел ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам Красноярска открылся в обновленном современном виде. Об этом сообщили в агентстве ЗАГС по Красноярскому краю. Здание преобразилось в результате масштабного ремонта. Просторный зал и стильный интерьер станут декорациями для регистраций браков, рождений и юбилеев. Здесь максимально постарались создать современный интерьер и атмосферу торжества. В итоге красноярцы получили красивое место для создания семейных историй. Напомним, сейчас масштабное преображение проводят в красноярском Дворце бракосочетаний. Планируется, что в обновленном виде пространство предстанет в ноябре. Видео: агентство ЗАГС по Красноярскому краю.