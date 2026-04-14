Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование 966 уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что фигурантами в расследованиях были 1,2 тысячи украинцев.
«Среди них — не только украинские военнослужащие, но и командный состав, а также наемники из других государств», — сообщили в ведомстве.
В Следокоме добавили также, что более 1100 преступников получили заслуженные приговоры, несколько человек из них осуждены пожизненно.
Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушивших объект культурного наследия «Ансамбль Свято-Знаменской церкви» в Курской области.
До этого СК России возбудил дело в связи с обстрелами жилых кварталов Донецка украинскими военными.