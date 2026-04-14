В Омском доме-интернате будут жить белгородцы

Люди были вынуждены покинуть привычное место жительства из-за сложной обстановки в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В Омский дом-интернат на новое место жительства прибыли пятеро постояльцев Грайворонского дома социального обслуживания Белгородской области. Как сообщили в региональном Минтруда, белгородцы были вынуждены покинуть прежнее место жительства из-за сложной обстановки в регионе, где нередки обстрелы ВСУ.

Директор Омского дома-интерната Александр Шкарупа встретил гостей на железнодорожном вокзале. По словам руководителя, сотрудники интерната сделают всё возможное, чтобы новички как можно быстрее адаптировались к новому месту жительства и обрели здесь свой новый дом.

Приезд белгородцев в Омский дом-интернат не единственный пример взаимодействия между Омской и Белгородской областями. Как сообщили в Минтруда, помощь прифронтовому региону омичи оказывают на постоянной основе.