В Челябинске открывается выставка о судьбах 150 знаменитых артистов

Челябинский мультимедийный парк «Россия — Моя история» готовится принять новую экспозицию. Это будет всероссийский проект, приуроченный к 150‑летию Союза театральных деятелей России, который проведет в историю отечественного сценического искусства, сообщают в Минкульте Челябинской области.
Выставка предстанет в виде галереи портретов: организаторы отобрали 150 ключевых фигур — актеров, режиссеров и драматургов, чьи имена вписаны в историю национального театра. Каждый зал будет стилизован под склад реликвий определенной эпохи: от момента зарождения русского театра до тяжелых послевоенных лет. На мультимедийных экранах оживут портреты участников первого Всероссийского съезда сценических деятелей (1897 год) и представителей революционного авангарда, а на сенсорных панелях пустят факты о театре XIX века.
Особый акцент сделан на интерактиве. Разработчики создали игру на основе упражнений из «Механики» Всеволода Мейерхольда. Посетители смогут на себе испытать элементы системы режиссера-реформатора и лучше понять логику его новаторского подхода.
Экспозиция под названием «150 артистов. Союз театральных деятелей» будет работать с 15 апреля по 17 мая (6+).