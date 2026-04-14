Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске открывается выставка о судьбах 150 знаменитых артистов

Она будет работать до 17 мая.

Источник: 1obl.ru

Челябинский мультимедийный парк «Россия — Моя история» готовится принять новую экспозицию. Это будет всероссийский проект, приуроченный к 150‑летию Союза театральных деятелей России, который проведет в историю отечественного сценического искусства, сообщают в Минкульте Челябинской области.

Выставка предстанет в виде галереи портретов: организаторы отобрали 150 ключевых фигур — актеров, режиссеров и драматургов, чьи имена вписаны в историю национального театра. Каждый зал будет стилизован под склад реликвий определенной эпохи: от момента зарождения русского театра до тяжелых послевоенных лет. На мультимедийных экранах оживут портреты участников первого Всероссийского съезда сценических деятелей (1897 год) и представителей революционного авангарда, а на сенсорных панелях пустят факты о театре XIX века.

Особый акцент сделан на интерактиве. Разработчики создали игру на основе упражнений из «Механики» Всеволода Мейерхольда. Посетители смогут на себе испытать элементы системы режиссера-реформатора и лучше понять логику его новаторского подхода.

Экспозиция под названием «150 артистов. Союз театральных деятелей» будет работать с 15 апреля по 17 мая (6+).