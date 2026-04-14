В Челябинске открывается выставка о судьбах 150 знаменитых артистов

Выставка предстанет в виде галереи портретов: организаторы отобрали 150 ключевых фигур — актеров, режиссеров и драматургов, чьи имена вписаны в историю национального театра. Каждый зал будет стилизован под склад реликвий определенной эпохи: от момента зарождения русского театра до тяжелых послевоенных лет. На мультимедийных экранах оживут портреты участников первого Всероссийского съезда сценических деятелей (1897 год) и представителей революционного авангарда, а на сенсорных панелях пустят факты о театре XIX века.