300 тысяч за травму в ДТП взыскали приставы в Хабаровском крае

Виновник ДТП не заплатил добровольно и лишился 300 тысяч через приставов.

В Хабаровском крае судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу женщины, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Сумма выплаты составила 300 тысяч рублей.

Авария произошла в Николаевске-на-Амуре. Водитель на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной, и допустил столкновение.

В результате удара пассажирка второй машины получила серьёзную травму плеча и на длительное время потеряла трудоспособность.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264 УК РФ и обязал выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда.

Исполнительное производство возбудили судебные приставы Николаевского района. Должника уведомили о необходимости добровольного погашения, однако деньги он не выплатил.

После этого приставы перешли к принудительным мерам: обратили взыскание на заработную плату и доходы, а также запретили регистрационные действия с транспортом. Дополнительно был начислен исполнительский сбор.

В результате вся сумма компенсации была взыскана и перечислена пострадавшей.