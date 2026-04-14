Минлесхоз сообщил о пожаре, который перекинулся с Витебской на Минскую область

Пожарные и лесники боролись с огнем, который по болотам и пойме реки перешел из Витебской в Минскую область.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар в экосистеме произошел на смежных территориях Витебской и Минской областей. Подробности сообщил в телеграм-канале Минлесхоза.

Так, в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении рассказали, что 13 апреля пожарные и лесники боролись с возгоранием в пойме реки Югна. Экстремальные условия сложились на территории Крупского лесхоза, куда огонь пришел из Витебщины.

— В пойме реки Югна горели тростник и сухая трава. Огонь пришел со стороны Витебской области, — сказали в ведомстве.

На месте работали лесники трех лесничеств, а также пожарная команда лесхоза — всего более 30 человек. Главная сложность состояла в том, что пожар произошел в труднодоступной болотистой местности. Техника практически не могла туда дойти. Для борьбы с огнем использовались ручные ранцевые опрыскиватели, воздуходувки и мотопомпы. В итоге пламя удалось остановить и полностью потушить.

