Для усадьбы купцов Дунаевых в Самаре хотят установить охранные границы

В Самаре проводят экспертизу для утверждения границ объекта культурного наследия на улице Степана Разина.

В Самаре хотят установить охранные границы для объекта культурного наследия «Городская усадьба купцов Дунаевых». Он расположен на пересечении улиц Комсомольской и Степана Разина. Проект документа подготовили в ГИООКН Самарской области.

Объект культурного наследия состоит из каменного дома, где когда-то была казенная винная лавка, и одноэтажного каменного флигеля, где располагалась портретная лавка.

Сейчас в отношении объекта проводят независимую экспертизу, которая продлится до 23 апреля. После утверждения границ ОКН на них могут ввести определенные ограничения, в том числе запрет на снос зданий, представляющих историческую и культурную ценность.