В Тулуне талыми водами подтопило городской парк

Напомним, в настоящее время пик паводка прошел по южной части Иркутской области, теперь подтопления возможны в других районах. Как рассказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов, теперь все внимание властей и ведомств переключено на западную, верхнеленскую и северную части Приангарья.