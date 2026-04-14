В Тулуне талыми водами подтопило городской парк

IrkutskMedia, 14 апреля. В Тулуне в последние дни произошло подтопление городского парка «Тулунчик» из-за интенсивного таяния снега. Вода скопилась в низинах и вдоль русла одноимённой реки. Ситуация возникла на фоне ограниченной пропускной способности трубы под улицей Ленина, что не позволяет своевременно отводить потоки талых вод, сообщает пресс-служба Минприроды Иркутской области.
По словам мэра города Михаила Гильдебранта, подобная ситуация фиксируется уже второй год подряд. Основной проблемой остаётся инфраструктурное ограничение, из-за которого объёмы поступающей воды превышают возможности действующих коммуникаций.
Работы по стабилизации обстановки начались в ночное время: специалисты дирекции по гидротехническим сооружениям и ликвидации экологического ущерба Иркутской области приступили к мониторингу уровня воды и приняли меры для снижения последствий подтопления.
Мэр подчеркнул, что все службы действовали оперативно и скоординированно.
Напомним, в настоящее время пик паводка прошел по южной части Иркутской области, теперь подтопления возможны в других районах. Как рассказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов, теперь все внимание властей и ведомств переключено на западную, верхнеленскую и северную части Приангарья.