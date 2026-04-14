Ещё 10 новых скамеек у мемориала «Вечный огонь» появятся в Иркутске

IrkutskMedia, 14 апреля. Летом 2026 года на прогулочных дорожках Иркутска у мемориала «Вечный огонь» появятся 10 новых скамеек. Семь уже установили в начале этого года за счёт средств из местного бюджета по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Как рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева, в 2019 году провели первый этап комплексных работ по ремонту прилегающей территории у памятника воинской славы. В 2025-м отремонтировали сам мемориал, вдоль прогулочных дорожек установили светодиодные столбы. В том же году в сквере у «Вечного огня» появились пять новых скамеек.
Для сохранения единого архитектурного ансамбля основания всех скамеек сделаны из бетона, который сочетается с тротуарной плиткой прогулочных тропинок.
Напомним, что в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроят сквер им. Ножикова.