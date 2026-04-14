Новополоцк определился с днями трезвости

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Власти города Новополоцк Витебской области определились с датами проведения антиалкогольных акций «День трезвости», соответствующее решение горисполкома опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Так, дней трезвости в этом городе будет два: 23 мая из-за проведения мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, а также 12 июня на выпускные вечера в школах.

Согласно документу, 23 мая алкоголь будет нельзя купить с 00:00 до 24:00, а на выпускные вечера у школьников — с 15:00 12 июня до 08:00 13 июня.

Однако есть нюансы: ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств, а также в объектах общепита на розлив.

Ограничения уже были.

Власти районов Могилевщины первыми приступили к определению дней трезвости текущего года.

Так, с днями трезвости самыми первыми традиционно определились власти Круглянского района. В этом регионе продажа спиртных напитков будет ограничена в течение суток 7 февраля и 1 сентября, также 13 июня, когда у школьников будут проводиться выпускные вечера.

В Бобруйске антиалкогольные акции пройдут 26 марта, 12 июня, 27 августа и 26 ноября с 00:00 до 24:00.

Также даты проведения дней трезвости назначили власти Шкловского, Мстиславского, Горецкого, Бобруйского, Глусского, Быховского, Дрибинского, Костюковичского, Славгородского, Климовичского, Кличевского и Краснопольского районов Могилевщины, Миорского и Шарковщинского районов Витебской области, двух районов Брестской области — Жабинковского и Каменецкого, а также города Барановичи.