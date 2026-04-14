Мэрия Красноярска судится с застройщиками из-за жилья для детей-сирот

Администрация Красноярска судится с двумя застройщиками — СЗ «Сказочный город» и УСК «Сибиряк» — из-за жилья для детей-сирот и переселенцев из аварийных домов. В городском департаменте градостроительства сообщили, что компании должны были передать муниципалитету 81 квартиру, однако обязательства в срок не были исполнены.
В сентябре 2024 года мэрия заключила с фирмами ряд соглашений о содействии в реализации вопросов местного значения. Кроме того, «Сказочный город» был обязан сформировать и передать городу земельный участок для строительства детского сада в микрорайоне Тихие зори — этот пункт компания также не выполнила.
— Администрация свою часть договоренности выполнила. Компании — нет, — говорит Александр Навродский, заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства.
В ситуации будет разбираться Арбитражный суд Красноярского края.
