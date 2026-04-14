Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Красноярска судится с застройщиками из-за жилья для детей-сирот

Администрация Красноярска обратилась в Арбитражный суд с иском в отношении двух строительных компаний.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Красноярска судится с двумя застройщиками — СЗ «Сказочный город» и УСК «Сибиряк» — из-за жилья для детей-сирот и переселенцев из аварийных домов. В городском департаменте градостроительства сообщили, что компании должны были передать муниципалитету 81 квартиру, однако обязательства в срок не были исполнены.

В сентябре 2024 года мэрия заключила с фирмами ряд соглашений о содействии в реализации вопросов местного значения. Кроме того, «Сказочный город» был обязан сформировать и передать городу земельный участок для строительства детского сада в микрорайоне Тихие зори — этот пункт компания также не выполнила.

— Администрация свою часть договоренности выполнила. Компании — нет, — говорит Александр Навродский, заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства.

В ситуации будет разбираться Арбитражный суд Красноярского края.

Тем временем на кузбасской шахте, как пишет сайт Vse42.ru, из-за обрушения серьезно пострадал человек.