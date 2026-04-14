Блогера Литвина внесли в базу «Миротворца»*

Российского блогера Михаила Литвина включили в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Российского блогера Михаила Литвина включили в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

По данным агентства, администраторы сайта обвинили Литвина в пропаганде и покушении на суверенитет Украины.

Ранее герой России космонавт Федор Юрчихин, совершивший пять космических полетов, также попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Его обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы», а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

В конце марта мошенники взломали аккаунт Михаила Литвина в социальной сети Instagram**. Они начали публиковать на его странице фотографии Асхаба Тамаева и Мелстроя (Андрей Бурим), с которыми у Литвина есть давние разногласия.

До этого Литвина арестовали в Москве за драку во время футбольного матча Медиалиги.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

**Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.