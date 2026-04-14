Краснодарский бизнесмен судится с Роскосмосом из-за робота Федора

Индивидуальный предприниматель из Краснодара Сергей Виткин подал иск в суд с требованием прекратить правовую охрану товарного знака Skybot F-850, зарегистрированного Роскосмосом. Соответствующие материалы стали известны РИА Новости, а рассмотрение дела назначено на 18 мая.
Истец аргументирует свою позицию тем, что правообладатель, по его мнению, не использует данный товарный знак, что является основанием для его аннулирования.
Словесный знак Skybot F-850 был зарегистрирован Роскосмосом в 2020 году для широкого спектра товаров и услуг. Также он известен как позывной робота FEDOR. Разработанный по заказу МЧС России, FEDOR в 2019 году совершил полет на МКС, где провел ряд простых операций, заняв кресло командира корабля «Союз МС-14».
Впоследствии, весной 2022 года, Центр подготовки космонавтов имени Гагарина сообщил о поступлении робота FEDOR в их распоряжение. Отмечалось, что исследования с участием робота могут быть полезны как для работ на внешней поверхности будущей российской орбитальной станции, так и для подготовки космонавтов.