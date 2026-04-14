Клещи атакуют крымчан

«С начала сезона в медицинские организации обратилось более 6 тыс. человек в связи с укусами клещей. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, рост количества обращений в связи с укусами клещей наблюдается с конца марта.
В целях профилактики в 30 регионах России проведена акарицидная обработка свыше 4,3 тыс. гектаров территорий.
В ведомстве также отметили, что в целом по стране свыше 1,2 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году.