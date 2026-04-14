Клещи атакуют крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Более шести тысяч россиян в Крыму, на Кубани и в других регионах РФ обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«С начала сезона в медицинские организации обратилось более 6 тыс. человек в связи с укусами клещей. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, рост количества обращений в связи с укусами клещей наблюдается с конца марта.

В целях профилактики в 30 регионах России проведена акарицидная обработка свыше 4,3 тыс. гектаров территорий.

В ведомстве также отметили, что в целом по стране свыше 1,2 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
