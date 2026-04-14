Хабаровские музыканты вновь поборются за приз фестиваля «Рок над Амуром»

Старт приёма заявок на участие открыт и продлится до 19 июня.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае открыт приём заявок на участие в фестивале «Рок над Амуром». Уже ставшее традиционным масштабное событие пройдёт 22 августа. Претенденты на участие могут подать заявки до 19 июня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Музыкальный фестиваль пройдет в Хабаровске в шестой раз. На сцену, как обычно, выйдут легендарные рок-группы и дальневосточные музыканты. Три лучших команды будут бороться за главный приз — запись собственного мини-альбома.

Чтобы стать участником «Рока над Амуром», необходимо заполнить заявку на официальном сайте фестиваля и приложить к анкете ссылку на видео живого выступления группы или исполнителя, размещённую в открытом доступе «ВКонтакте».

В прошлом году фестиваль собрал на парковке ледовой арены «Ерофей» 67 тысяч человек. Победителем стала группа «Карманный томик» из Амурска.