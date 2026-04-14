Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске после провала асфальта ввели режим угрозы ЧС

На участке необходима замена крупнейшего коллектора.

Источник: Krasnoyarskmedia

В связи с коммунальной аварией на ул. Семафорная ввели режим угрозы ЧС, сообщил в своих соцсетях мэр Красноярска Сергей Верещагин. Режим позволит мобилизовать силы и средства для устранения последствий.

Напомним, 9 апреля на улице в районе Мичуринского моста провалилось дорожное полотно, его размыло водой. Необходим ремонт или замена крупнейшего коллектора, который собирает основную часть канализационных стоков со Свердловского, Ленинского и Кировского районов (всего около 2 тыс. жилых домов и объектов).

Бригады КрасКом работают на месте круглосуточно. Сообщается, что пока сделали временную обводную линию.

Глава города отмечает, что произошедший инцидент — самый сложный в практике опытных специалистов за последние годы.

— Старый трубопровод нужно менять. Предварительно известно, что современные аналоги есть только на предприятиях за Уралом. Доставка оттуда удлиняет сроки устранения аварии, — пояснил Сергей Верещагин. — Всё это время проезд по участку будет перекрыт.