В Красноярске после провала асфальта ввели режим угрозы ЧС

В связи с коммунальной аварией на ул. Семафорная ввели режим угрозы ЧС, сообщил в своих соцсетях мэр Красноярска Сергей Верещагин. Режим позволит мобилизовать силы и средства для устранения последствий.
Напомним, 9 апреля на улице в районе Мичуринского моста провалилось дорожное полотно, его размыло водой. Необходим ремонт или замена крупнейшего коллектора, который собирает основную часть канализационных стоков со Свердловского, Ленинского и Кировского районов (всего около 2 тыс. жилых домов и объектов).
Бригады КрасКом работают на месте круглосуточно. Сообщается, что пока сделали временную обводную линию.
Глава города отмечает, что произошедший инцидент — самый сложный в практике опытных специалистов за последние годы.
— Старый трубопровод нужно менять. Предварительно известно, что современные аналоги есть только на предприятиях за Уралом. Доставка оттуда удлиняет сроки устранения аварии, — пояснил Сергей Верещагин. — Всё это время проезд по участку будет перекрыт.