В Башкирии легендарному танкисту Габдрауфу Гарееву исполнилось 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны из Белебеевского района Габдрауф Гареев празднует вековой юбилей.
Габдрауф Саляхович попал на фронт 17-летним мальчишкой, в ряды Красной Армии его призвали в 1943 году. В начале службы был прожектористом, освещал небо, помогал зенитчикам. Через полгода стал водителем-механиком легендарного советского танка Т-34. В 1945 году Габдрауф Гареев получил тяжелое ранение и контузию в боях за освобождение Варшавы.
Послевоенный период проводил в Беларуси в составе 157-й бригады, командиром противотанкового орудия, помогал освобождать территории от бандеровцев. Вернулся домой в 1951 году.
За ратные подвиги на своем верном танке Т-34 награжден орденом Отечественной войны II степени, а также многими боевыми и юбилейными медалями.
Вернувшись в мирную жизнь, уехал в город Октябрьский. Получил специальность водителя, кем и проработал более полувека. За рулем большегрузов проехал всю Башкирию и побывал во многих частях СССР. В 1960 году вместе с семьей вернулся в родной Белебеевский район.
Напомним, в День Победы, 9 мая 2019 года, Габдрауф Гареев исполнил свою давнюю мечту — вновь сесть в кабину Т-34. Символично, что ему это удалось спустя почти 75 лет после окончания Великой Отечественной войны. Танк при активном содействии Главы Башкирии Радия Хабирова удалось найти в Караидельском районе республики.