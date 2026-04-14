В Башкирии легендарному танкисту Габдрауфу Гарееву исполнилось 100 лет

Габдрауф Саляхович попал на фронт 17-летним мальчишкой, в ряды Красной Армии его призвали в 1943 году. В начале службы был прожектористом, освещал небо, помогал зенитчикам. Через полгода стал водителем-механиком легендарного советского танка Т-34. В 1945 году Габдрауф Гареев получил тяжелое ранение и контузию в боях за освобождение Варшавы.