В Башкирии заболеваемость описторхозом выросла в 2,4 раза

В Башкирии резко выросло число случаев описторхоза — опасного паразитарного заболевания, которое передается через рыбу. По данным Роспотребнадзора, количество заболевших в регионе увеличилось с 11 человек в 2024 году до 26 в 2025-м, то есть почти в 2,4 раза. При этом число больных детей снизилось с двух случаев до одного.