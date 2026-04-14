В Башкирии заболеваемость описторхозом выросла в 2,4 раза

В Башкирии резко выросло число случаев описторхоза — опасного паразитарного заболевания, которое передается через рыбу. По данным Роспотребнадзора, количество заболевших в регионе увеличилось с 11 человек в 2024 году до 26 в 2025-м, то есть почти в 2,4 раза. При этом число больных детей снизилось с двух случаев до одного.
Всего по России в 2025 году зарегистрировали 13 376 случаев описторхоза. Наиболее неблагополучная ситуация традиционно складывается в Сибирском и Уральском федеральных округах, где описторхоз считается эндемичным из-за распространенности зараженной рыбы. Больше всего больных выявили в Новосибирской области (2 682), Красноярском крае (1 935) и Омской области (1 545).
Заражение происходит при употреблении сырой, недостаточно термически обработанной, соленой или вяленой рыбы семейства карповых. Паразиты поражают печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Болезнь может протекать бессимптомно, но также вызывает лихорадку, боли в правом подреберье, тошноту и аллергические реакции. В хронической форме описторхоз приводит к развитию гепатита, холецистита, панкреатита, а также повышает риск рака печени и поджелудочной железы.