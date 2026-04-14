В Хабаровске военнослужащего признали живым после записи о смерти

Как установлено в материалах дела, в сентябре 2023 года мужчина был направлен в зону специальной военной операции. В декабре он оказался в эпицентре обстрела и после этого длительное время не выходил на связь с командованием. В результате его сначала признали пропавшим без вести, а затем — погибшим.