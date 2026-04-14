В Хабаровске военнослужащего признали живым после записи о смерти

В Хабаровске Индустриальный районный суд рассмотрел дело о восстановлении прав военнослужащего, ранее ошибочно признанного погибшим, сообщает канал сообщества судов Хабаровского края.
Как установлено в материалах дела, в сентябре 2023 года мужчина был направлен в зону специальной военной операции. В декабре он оказался в эпицентре обстрела и после этого длительное время не выходил на связь с командованием. В результате его сначала признали пропавшим без вести, а затем — погибшим.
Позднее выяснилось, что военнослужащий сумел укрыться во время обстрела и впоследствии самостоятельно вернулся на территорию России, оставаясь живым.
Прокуратура района, действуя в интересах военнослужащего, обратилась в суд с требованием признать запись акта о смерти недействительной и исключить её из государственного реестра.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и признал свидетельство о смерти недействительным. Запись исключена из реестра актов гражданского состояния.
Решение позволило восстановить правовой статус военнослужащего как живого гражданина Российской Федерации.
Решение суда пока не вступило в законную силу.