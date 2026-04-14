Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские ЕАО спасли 92 летнюю женщину, заблудившуюся в лесу

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции ЕАО оперативно нашли и спасли 92 летнюю жительницу посёлка Николаевка, заблудившуюся в лесном массиве, сообщает пресс служба ОМВД России по Смидовичскому району, как сообщает пресс-служба полиции по ЕАО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл в Смидовичском районе. Жители Николаевки обратились в дежурную часть с заявлением о пропаже пожилой родственницы: женщина покинула дом ночью, и самостоятельные поиски не увенчались успехом.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Поисковую операцию возглавил заместитель начальника отдела уголовного розыска регионального УМВД России подполковник Евгений Жуков. Вместе с ним в поисках участвовали оперуполномоченные районного отдела — лейтенант Олег Хворостинин и старший лейтенант Баир Ринчиндабаев.

В ходе обследования лесного массива вблизи посёлка пропавшая была обнаружена в болотистой низине. Женщина находилась в бессознательном состоянии в воде. Сотрудники полиции аккуратно вынесли её из чащи к служебному автомобилю, предоставили тёплые вещи и оперативно вызвали скорую помощь.

Благодаря своевременным и грамотным действиям правоохранителей состояние спасённой стабилизировалось, её жизни ничего не угрожает. Родственники женщины выразили официальную благодарность сотрудникам полиции за проявленный профессионализм.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru