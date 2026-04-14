Минск: Для чего ученые СГ разрабатывают светодиодные светильники

В тандеме с сибирскими учеными белорусы разрабатывают светодиодные светильники, которые позволят извлечь больше антиоксидантов из растений. Специалисты поясняют, что они играют важную роль в профилактике хронических заболеваний, поддержании здоровья и даже замедляют старение организма человека.
Об этом сообщил БЕЛТА директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Юрий Трофимов, уточнив, что работы ведутся с коллегами из Сибирского федерального университета в Красноярске.
Этот институт занимается современными методами получения полезных продуктов питания и специальных веществ для здоровья человека. Партнерами, рассказал ученый, уже подписано соглашение о совместных работах и разрабатываются так называемые городские фермы (сити-фермы). Кстати, россияне, по его словам, используют белорусские светодиодные светильники для растений.
А в настоящее время специалисты поставили своей целью разработать светодиодный светильник со специальным спектром излучения. Дело в том, уточнил Трофимов, что бывают лампочки холодные, теплые, солнечного спектра, а еще необходим специальный спектр, благодаря которому в корешках растений и будут накапливаться полезные вещества — антиоксиданты. И если ученые правильно настроят спектр, прогнозирует ученый, то можно увеличить в три раза количество полезных веществ. А это «чрезвычайно интересно с экономической точки зрения», добавил он.
Что же касается задачи, которую поставили перед собой российские специалисты, то она заключается в экспериментальном подтверждении того факта, что светодиодные светильники белорусской разработки, установленные в специальную стеллажную сити-ферму, дадут необходимый результат.
«И тогда следующим этапом может стать массовое внедрение разработки в фармацевтике, пищевой промышленности», — резюмировал ученый.