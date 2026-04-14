Европейский университет измерил уровень «скрытой» преступности в России

До 19% жертв преступлений не рассказывают об этом даже близким, обращение в полицию происходит еще реже — примерно в половине случаев, где есть имущественный вред или насилие, выяснили исследователи Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге по итогам третьей волны «Всероссийского опроса жертв преступлений» (есть у РБК). Это долгосрочное исследование так называемой скрытой преступности, не попадающей в официальную статистику, потому что жертвы не всегда обращаются в правоохранительные органы.