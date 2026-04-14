Европейский университет измерил уровень «скрытой» преступности в России

До 19% жертв преступлений не рассказывают об этом даже близким, обращение в полицию происходит еще реже — примерно в половине случаев, где есть имущественный вред или насилие, выяснили исследователи Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге по итогам третьей волны «Всероссийского опроса жертв преступлений» (есть у РБК). Это долгосрочное исследование так называемой скрытой преступности, не попадающей в официальную статистику, потому что жертвы не всегда обращаются в правоохранительные органы.
Если в 2018 году 8,2% опрошенных сообщили исследователям, что в течение последнего года против них было совершено преступление, то в опросе 2021 года таких людей было уже 10,5%, а в 2024 году этот показатель вырос до 12%.
Каждые три года Институт проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге методом случайного набора цифр (RDD — Random digit dialing) проводит около 15 тыс. телефонных интервью. У респондентов спрашивают, становились ли они жертвами преступлений, обратились ли в полицию, просят составить социальный портрет преступника. Это позволяет выяснить уровень «латентной преступности», скрытой от официальной статистики. Исследование проводились в 2018, 2021 и 2024 годах.
Европейский университет в Санкт-Петербурге — негосударственный исследовательский университет, основанный в 1994 году.
Схожие цифры исследователи получили, когда спрашивали, становился ли человек жертвой преступлений за последние пять лет: в 2018 году положительно ответили 19,3% респондентов, в 2021-м — 20,4%, а в 2024-м — 22,7%.
«Опросник устроен таким образом, что мы не спрашиваем напрямую человека о преступлении в терминах уголовной квалификации, наоборот, мы задаем ряд простых вопросов с использованием обыденного языка. По итогу мы получаем переменную “тип преступления”, — пояснил директор по исследованиям Института проблем правоприменения ЕУСПб Руслан Кучаков.
Рост числа киберпреступлений.
Проведенный в 2024 году опрос показал, что количество грабежей, разбоев, краж, классических мошенничеств падает, а на их место приходят киберпреступления (телефонное или онлайн-мошенничество, киберкражи). Всего на киберпреступления пришлось больше половины всех преступлений — 53,7% респондентов сообщили, что сталкивались с киберпреступниками в интернете или по телефону. Это рекордные показатели за все время проведения опроса, в 2018 году о таком опыте рассказали 29% его участников.
Исследователи подсчитали, что типичный урон от киберпреступности — 20,9 тыс. руб. Средний доход жертв киберпреступлений не превышает 40 тыс. руб. в месяц, отметили авторы.
Отказ от наличности, переход к «цифровой экономике» и снижение плотности повседневных контактов привели к значительному снижению уровня традиционной преступности и сопутствующего насилия, что подталкивает потенциальных преступников «следовать за жертвой» и ее собственностью в киберпространство, объяснили исследователи. Причиной может быть и «асимметричная секьюритизация»: на фоне большой защищенности и государственного контроля за офлайн-пространством люди ждут, что онлайн будет настолько же безопасен, и снижают бдительность, предположили они.
РБК направил запрос в МВД.
Снижение числа традиционных краж и уличных мошенничеств.
За шесть лет с 2018 года число жертв традиционного мошенничества сократилось в 8,5 раза, существенно сократилось и количество пострадавших от краж — на 88%, показал опрос.
В 2018 году 13,3% респондентов заявили, что стали жертвами уличного мошенничества, к 2024 году этот показатель упал до 1,4%. Если в 2018 году 29,8% участников признались, что стали жертвами воров, в 2024 году таких было 15,8%. Не столь значительно, но также сократилось число жертв грабежей и разбоев — с 4,3% в 2018 году до 3,3% в 2024-м, указано в исследовании.
Если в 2018 году более половины (54,7%) опрошенных сообщили, что становились жертвами традиционной уличной преступности, то к третьей волне всероссийского опроса об этом опыте рассказали только 31,5% респондентов.
Единственное, что выбивается из тренда, — это нападения. В 2018 году о них сообщали 7,3% респондентов, а в 2024-м — 11%. Также опрос показал общий рост количества насильственных преступлений, не связанных с материальной выгодой, — с 1,4% в 2018 году до 2,4% в 2024-м.
Среди возможных объяснений — демографические изменения. Сегодня Россия испытывает последствия роста рождаемости в 2000-х годах: доля молодых мужчин увеличилась, что само по себе является достаточной причиной для роста насильственной преступности. Именно на эту группу приходится абсолютное большинство подобных преступлений во всем мире, пришли к выводу эксперты Европейского университета.
Данные всероссийского опроса показали, что крадут чаще всего у людей с самым низким средним заработком — на уровне 38 205 ₽ А вот жертвами традиционного уличного мошенничества становятся люди, получающие в среднем 88 079 ₽
Типичные жертвы и преступники.
Чаще всего жертвой кражи становится женщина в возрасте 18−34 года, без высшего образования, проживающая в городе и имеющая средний месячный доход 38 тыс. руб. в месяц.
Жертвами мошенничества также чаще всего становятся женщины в возрасте 18−34 года, без высшего образования, проживающие в городе и имеющие доход около 88 тыс. руб. Совершают мошенничества чаще всего мужчины, говорится в исследовании.
Уменьшение числа краж, грабежей и разбоев в статистике.
По итогам 2024 года МВД сообщило, что общее количество зарегистрированных в стране преступлений уменьшилось на 1,8%. Снизилось количество зарегистрированных разбоев на 16,3%, грабежей — на 20,7%, краж — на 14,3%, включая квартирные — на 28,7%, краж автомобилей — на 19,5% и их угонов (завладение без цели хищения и получения выгоды. — РБК) — на 13%. На 14% стало меньше преступлений в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах — на 19,1%. Число уличных разбоев сократилось на 18,4%, грабежей — на 26,3%, краж — на 22,5%.
Официальная статистика зафиксировала и рост числа преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: 40% от общего числа были совершены с их помощью, с 2023 года их число выросло на 13,1%.
В 2025 году тренд на снижение общего числа преступлений продолжился — оно сократилось на 7,3%. В частности, уменьшилось количество зарегистрированных разбоев на 11,2%, грабежей — на 18,3%, краж — на 9,3%, в том числе квартирных — на 27,1%.
В прошлом году впервые за последние годы сократилось (на 11,8%) количество преступлений в киберсреде. Количество дистанционных краж снизилось на 23,6%, дистанционных мошенничеств — на 9%, а преступлений в сфере компьютерной информации — на 42,2%.