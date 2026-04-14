Волгоградские доноры поделились 5 тысячами литрами крови

С начала 2026 года медики благодаря донорам заготовили и переработали порядка 5 тыс. литров цельной донорской крови. Всего было проведено более 10 тыс. донаций, сообщили в облздраве.

По информации облздрава, заготовленные компоненты крови направляются в медицинские организации Волгограда и области для своевременного оказания помощи пациентам.

В регионе активно привлекают новых доноров благодаря выездным мероприятиям по заготовке крови. В 2025 году сотрудники передвижного комплекса «Донор» совершили выезды в 15 муниципальных районов региона, на предприятия, в образовательные учреждения. В результате кровь сдали 583 человека, заготовлено более 217 литров цельной крови.

Фото администрации Волгоградской области.