Волгоградские доноры поделились 5 тысячами литрами крови

В регионе активно привлекают новых доноров благодаря выездным мероприятиям по заготовке крови. В 2025 году сотрудники передвижного комплекса «Донор» совершили выезды в 15 муниципальных районов региона, на предприятия, в образовательные учреждения. В результате кровь сдали 583 человека, заготовлено более 217 литров цельной крови.