Развенчиваем мифы об альтернативной коммуникации

Распространенный стереотип — аутичным людям «нечего сказать». Но это миф. Им есть что сказать, просто иногда им нужно больше времени, внимания и поддержки специалистов, работающих по программам с доказанной эффективностью. Эксперты Фонда «Обнажённые сердца» детский невролог Святослав Добвня и клинический психолог Татьяна Морозова рассказывают о современных подходах, которые помогают людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) общаться, учиться и быть понятыми. Среди таких инструментов — альтернативная и дополнительная коммуникация (ААК), а также цифровые технологии, которые все чаще становятся частью программ помощи.