«810 рублей за каждую рыбу». В Беларуси запретили ловить еще один вид рыбы

В Госинспекции напомнили, что судак — это одна из наиболее ценных промысловых рыб. За его вылов в период запрета грозит административная ответственность и штраф от 10 до 30 базовых величин (ч.1 ст. 16.25 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Кроме того, нужно будет возместить вред, причиненный природе, что составляет 18 базовых величин за каждую выловленную рыбу (810 белорусских рублей в апреле 2026-го).