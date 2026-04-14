«810 рублей за каждую рыбу». В Беларуси запретили ловить еще один вид рыбы

В Беларуси с 15 апреля начнет действовать запрет на лов еще одного вида рыб. Подробности рассказали в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.
Речь идет о запрете на лов судака с 15 апреля по 30 мая включительно. Случайно попавшегося на крючка судака в период запрета нужно сразу же отпустить обратно в водоем, где его и поймали.
В Госинспекции напомнили, что судак — это одна из наиболее ценных промысловых рыб. За его вылов в период запрета грозит административная ответственность и штраф от 10 до 30 базовых величин (ч.1 ст. 16.25 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Кроме того, нужно будет возместить вред, причиненный природе, что составляет 18 базовых величин за каждую выловленную рыбу (810 белорусских рублей в апреле 2026-го).
Если ущерб природе превысит 100 базовых величин (4500 рублей), то виновного привлекут уже к уголовной ответственности.
Кроме того, в Беларуси уже действует запрет на лов щуки с 1 марта со штрафов до 4500 рублей.
