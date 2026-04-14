Ситуацию в местах возможного подтопления в Красноярском крае власти мониторят круглосуточно

В Красноярском крае организован круглосуточный контроль ситуации в муниципалитетах, где возможны подтопления. Численность группировки, которая может быть направлена в помощь пострадавшим в случае паводка, достигает почти 20 тысяч человек. В помощь людям также подготовлены более 4 тысяч единиц техники, включая 326 плавательных средств и 16 единиц авиации. Кроме того, создан запас продуктов питания, теплых вещей, оборудования. В случае необходимости можно оперативно развернуть 391 пункт временного размещения общей вместимостью почти 67 тысяч человек. Жители края, потерявшие во время паводка имущество, смогут получить компенсацию от 75 тысяч рублей. Но в агентстве ГО, ЧС и ПБ Красноярского края предупреждают, что самая надежная защита жилья — страхование. Во время прохождения весеннего половодья жителям важно понимать, попадает ли их садовый участок или дом в зону затопления. Узнать это можно онлайн. Для этого нужно открыть публичную кадастровую карту на официальном сайте Росреестра во вкладке «Зоны с особыми условиями использования территории». Еще один способ — взять выписку из ЕГРН через портал «Госуслуги».