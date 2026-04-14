Из зоны СВО в парк под Ростовом доставили гусыню, спасшую поросят

Новая обитательница поселилась в парке.

В парке «Лога» появилась новая жительница — гусыня с редкими голубыми глазами по имени Гусенька. Её спасли военнослужащие: птицу нашли в разрушенном сарае — испуганную, истощённую, почти без сил. Боец Светлана напоила её.

Позже рядом откопали двух поросят. Несмотря на морозы до −30 °C, Гусенька приняла их как своих: согревала под крыльями и защищала. Так среди обстрелов они и жили втроём.

Со временем гусыня научилась узнавать Светлану по голосу и шагам. Когда служба завершилась, военнослужащая не смогла оставить птицу на произвол судьбы и обратилась за помощью в парк. Теперь Гусенька в безопасности.