Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Южалин объяснил, как работодатель имеет право наказать сотрудника за постоянные опоздания

Согласно Трудовому кодексу, сотруднику могут сделать замечание, выговор или уволить с должности.

Постоянные опоздания сотрудника на работу могут стать поводом для применения взысканий, предусмотренных ТК РФ. Об этом в интервью RT рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Выбор вида взыскания зависит от тяжести совершённого работником проступка и того, какие негативные последствия наступили для работодателя. При первом опоздании работника не могут уволить — ему может грозить только замечание или выговор», — пояснил эксперт.

При повторении опозданий без уважительных причин компания может сотрудника уволить или лишить его премии.

«Правда, сейчас закон ограничивает размер уменьшения премии в этом случае: действия работодателя не могут приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%», — заключил специалист.