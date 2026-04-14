Юрист Южалин объяснил, как работодатель имеет право наказать сотрудника за постоянные опоздания

Постоянные опоздания сотрудника на работу могут стать поводом для применения взысканий, предусмотренных ТК РФ. Об этом в интервью RT рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«Выбор вида взыскания зависит от тяжести совершённого работником проступка и того, какие негативные последствия наступили для работодателя. При первом опоздании работника не могут уволить — ему может грозить только замечание или выговор», — пояснил эксперт.
При повторении опозданий без уважительных причин компания может сотрудника уволить или лишить его премии.
«Правда, сейчас закон ограничивает размер уменьшения премии в этом случае: действия работодателя не могут приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%», — заключил специалист.