Найден новый способ защиты растения «рождественская звезда» от болезней

ТОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Химики предложили защищать ростки растения «рождественская звезда» от грибка и бактерий с помощью наночастиц серебра. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
«Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международного научного коллектива доказали, что наночастицы серебра позволяют получить для промышленного выращивания очищенные от грибка и бактерий ростки пуансеттии — комнатного цветка, который считают символом Рождества во многих странах мира. В качестве источника серебра использовали препарат “Арговит”, разработанный при участии ученых ТПУ. Кроме того, исследование показало, что такой подход стимулирует быстрое формирование и рост побегов», — сказано в сообщении.
Растение пуансеттия — это «рождественская звезда», всемирный рождественский символ, и с каждым годом ее хотят выращивать все больше. Главная сложность при размножении в лаборатории — поддержание стерильной среды. Все дело в латексе, который содержится в стеблях растения. Он способствует образованию органических соединений, которые провоцируют рост болезнетворных грибков и бактерий в питательной среде после того, как туда поместили растение.
«Чтобы к моменту высадки в грунт растение оставалось свободным от грибков и бактерий, важно сохранять питательную среду обеззараженной на протяжении всего периода выращивания ростка. Для этой цели мы предложили использовать наночастицы серебра, которые, как известно, обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами», — отметил профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков.
Ученые взяли у материнского растения небольшие фрагменты стебля — узловые сегменты с пазушной почкой, очищенные от листьев. Длина каждого фрагмента — около 1 см. Образцы поместили в колбы с питательной средой, в которую добавили наночастицы серебра в разных концентрациях. Для чистоты эксперимента сделали и контрольную группу — такие же образцы, но без добавления наночастиц. В контрольной группе, где наночастицы не добавляли, почти все образцы погибли от грибков и бактерий: стерильность составила лишь 0,33%. Лучше всего себя показали образцы, обработанные наночастицами серебра в концентрации 400 мг на литр. Также выяснилось, что слишком высокая концентрация серебра токсична для растений. При уровнях 500 и 600 мг/л побеги стали тоньше, листьев стало меньше, а листовые пластины начали скручиваться — как поясняют ученые, это типичный признак того, что растение реагирует на избыток активных форм кислорода.
В исследованиях участвовали сотрудники Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ и ученые из Мексики. Результаты исследования опубликованы в журнале Plant Cell, Tissue and Organ Culture.