Найден новый способ защиты растения «рождественская звезда» от болезней

Ученые взяли у материнского растения небольшие фрагменты стебля — узловые сегменты с пазушной почкой, очищенные от листьев. Длина каждого фрагмента — около 1 см. Образцы поместили в колбы с питательной средой, в которую добавили наночастицы серебра в разных концентрациях. Для чистоты эксперимента сделали и контрольную группу — такие же образцы, но без добавления наночастиц. В контрольной группе, где наночастицы не добавляли, почти все образцы погибли от грибков и бактерий: стерильность составила лишь 0,33%. Лучше всего себя показали образцы, обработанные наночастицами серебра в концентрации 400 мг на литр. Также выяснилось, что слишком высокая концентрация серебра токсична для растений. При уровнях 500 и 600 мг/л побеги стали тоньше, листьев стало меньше, а листовые пластины начали скручиваться — как поясняют ученые, это типичный признак того, что растение реагирует на избыток активных форм кислорода.