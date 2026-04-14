Разработана технология для захоронения радиоактивного цезия с помощью золы

«Наша идея заключалась в том, чтобы использовать золу не как отход, а как готовый прекурсор. Мы пропитали микросферы раствором, имитирующим жидкие радиоактивные отходы с цезием, и подвергли их высокотемпературной обработке. В результате химической реакции цезий не просто смешался с золой, а встроился в структуру вновь образованных минералов — поллуцита и Cs-кальсилита, которые являются природными ловушками для этого элемента», — рассказал научный сотрудник лаборатории ядерных технологий Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Шичалин.