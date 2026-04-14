Благоустройством общественного пространства в центре Краснознаменска займётся компания из Ставропольского края

В Краснознаменске нашли подрядчика для благоустройства общественного пространства. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на торги подали три компании. Договор заключили с ООО «Евса» из Ставропольского края. Подрядчик снизил начальную стоимость на 2,2 млн рублей — до 19,8 миллиона.
Общественное пространство с детской игровой площадкой располагается на улице Комсомольской, рядом с центральной площадью. Там уложат новое резиновое покрытие, установят скамейки и урны. На спортивной площадке рядом заменят сетчатое ограждение. Кроме того, там обновят игровые комплексы с канатами, лестницами, тросами, шведской стенкой, а также качели и карусели. Завершить работы необходимо до 1 сентября.
Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Евса» зарегистрировано в Ставропольском крае. Гендиректором и учредителем компании является Евгений Сажин. Основная деятельность организации связана со строительством автомобильных дорог и магистралей.