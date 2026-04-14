С начала сезона клещи покусали больше шести тысяч россиян

В России с начала сезона больше шести тысяч человек обратились в больницу после.

В России с начала сезона больше шести тысяч человек обратились в больницу после укуса клеща. Прирост пациентов медики фиксируют с конца марта.

— Больше всего горожан, укушенных клещами, зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, в Московской и Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Ростовской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, — сообщают в Роспотребнадзоре.

Для защиты от опаснейшего клещевого энцефалита прививку накануне сезона активности членистоногих сделали уже больше 1,2 миллиона жителей. В Волгоградской области, напомним, вакцина не входит в список обязательных и делается только за счет пациента.

— В целях профилактики в регионах проводится акарицидная обработка. В 30 областях России обработано уже больше 4,3 тысяч гектаров, — добавили в ведомстве.

В Волгоградской области клещи очнулись ото сна после первого же потепления. По словам специалистов, тщательно осматривать после прогулки волгоградцам следует не только питомце, но и самих себя. К слову, по состоянию на 1 апреля в регионе зарегистрировано уже девять случаев укуса клещами.

