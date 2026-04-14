Воздушные шары и Семаргл. 10+ открыток к праздникам 14 апреля

14 апреля — день, когда в календаре встретились детская радость, целебный смех, созерцание неба и древние славянские верования. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем четырём праздникам, чтобы вы могли поднять себе настроение, порадовать близких и заодно заглянуть в историю предков.
День воздушных шаров.
14 апреля во многих странах мира отмечается День воздушных шаров. Хотя точной истории происхождения этого праздника нет, в народном сознании он закрепился именно за 14 апреля — серединой расцветающей повсюду весны. Интересный факт: первые резиновые шары появились ещё в 1824 году благодаря английскому физику Майклу Фарадею.
В этот день принято украшать дом разноцветными шарами, запускать в небо связки шаров с записками-желаниями и улыбаться.
Международный день внезапного смеха.
14 апреля отмечается Международный день внезапного смеха, известный также как Международный день моментов смеха. Этот весёлый праздник придумал американский «консультант по юмору» и мотивационный спикер Иззи Гезелль ещё в 1992 году, чтобы напомнить: смех — чудесное лекарство от душевной хандры.
В этот день принято читать анекдоты, смотреть комедии и просто от души смеяться, так как смех снижает стресс, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
День «Посмотри на небо».
14 апреля во всём мире отмечают День «Посмотри на небо». Праздник учреждён в честь Джека Бордена — журналиста из Бостона, который в возрасте почти 50 лет, лежа на лугу, вдруг увидел небо «как будто впервые в жизни» и оставил работу, чтобы учить других смотреть вверх. Главной целью этого необычного дня принято считать простое желание расширить горизонты и научиться ценить красоту природы.
В этот день достаточно выйти на улицу, посмотреть на облака или звёзды и передать своё восхищение близким.
Славянский День Семаргла.
14 апреля славяне традиционно отмечают день Семаргла — огненного бога, хранителя домашнего очага и посевов. Согласно древним верованиям, Семаргл был посредником между небом и землёй: он не пропускал зло в мир людей, охранял семена и урожай.
В этот день наши предки разводили костры, прыгали через огонь, очищаясь от скверны, и приносили подношения огненному божеству.