10+ открыток к праздникам 14 апреля

14 апреля во всём мире отмечают День «Посмотри на небо». Праздник учреждён в честь Джека Бордена — журналиста из Бостона, который в возрасте почти 50 лет, лежа на лугу, вдруг увидел небо «как будто впервые в жизни» и оставил работу, чтобы учить других смотреть вверх. Главной целью этого необычного дня принято считать простое желание расширить горизонты и научиться ценить красоту природы.