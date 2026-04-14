Почти 1,4 тыс. фур, легковушек и автобусов стоит на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Очередь из более 1 380 грузовых и легковых автомобилей, а также пассажирских автобусов образовалась на границе Беларуси с Польшей и Литвой, следует из данных белорусского пограничного комитета.

Источник: Sputnik.by

Самые большие очереди из фур образовались на белорусско-литовской границе, где в двух пунктах пропуска в общем счете насчитывается 305 машин. Из них в пункте пропуска «Каменный Лог» оформления ожидают 95 фур, а в ПП «Бенякони» — 210.

На польском направлении очередь из большегрузов немного меньше — 288 машин. Из них 28 находятся в пункте пропуска «Берестовица», а 260 — в «Козловичах».

Что касается очередей из легковых автомобилей, то они фиксируются только на границе Беларуси с Польшей.

Так, в пункте пропуска «Брест» выезда из Беларуси на польскую территорию ожидают 775 легковушек, а также четыре пассажирских автобуса. А в ПП «Брузги» сейчас в очереди насчитывается всего девять легковых авто.

На границе Беларуси с Латвией очередей из легкового и грузового транспорта нет.