Общегородской субботник в Перми пройдёт 18 апреля

К уборке присоединятся сотрудники мэрии, предприятий, общественных организаций и жители.

Общегородской субботник в Перми состоится 18 апреля, сообщили в администрации города.

В Мотовилихинском и Кировском районах субботник пройдёт на всей территории. Жители смогут убирать свои дворы как собственным инвентарём, так и предоставленным управляющими компаниями и ТСЖ. В остальных районах мероприятия стартуют в 10:00 на отдельных участках.

В Ленинском районе уберут территорию на улице Сибирской, 10;

В Орджоникидзевском — между улицами Кавказской, Белозёрской, Валежной и вдоль реки Амбарки;

В Свердловском — на улице Краснофлотской, 17 (инвентарь выдадут на месте);

В Дзержинском — займутся закраской граффити, а ТОС «Парковый-5» проведёт субботник в 12:00 на Парковом проспекте, 54 и 54/2;

В Индустриальном — приведут в порядок территорию вдоль улицы Карпинского от Формовщиков, 3 до дома № 64.

В каждом районе будет работать техника для вывоза мусора.

Некоторые субботники пройдут в другие дни — например, ТОС «Налимиха» запланировало уборку 19 апреля в 12:00 на детской площадке по улице Новосельской, 65.