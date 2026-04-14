Красноярцам рассказали о ситуации с дефицитным жизненно важным лекарством

«Проблема, к сожалению, не региональная. Сейчас препарат фактически отсутствует в розничной продаже по всей стране — идет согласование предельной цены между производителем и Федеральной антимонопольной службой. Пока цена не зарегистрирована, отпуск в аптеках невозможен. Об этом сообщали федеральные СМИ. По информации министерства здравоохранения края, для льготных категорий препарат закуплен, есть в наличии в аптеках и на уполномоченном складе и отпускается при выписке льготного рецепта лечащим врачом. Для пациентов без льготы — вам необходимо обратиться к лечащему врачу с целью подбора альтернативной терапии на период отсутствия на фармрынке препарата. В каждом конкретном случае лечащий врач принимает решение в индивидуальном порядке в зависимости от течения заболевания, распространенности и тяжести, наличия осложнений. Подбор альтернативного лечения возможен».