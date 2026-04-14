Красноярцам рассказали о ситуации с дефицитным жизненно важным лекарством

Пациенты массово сообщают о дефиците российского препарата «Азатиоприн». Он является базовой терапией при тяжелых аутоиммунных заболеваниях и входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, так как его доступность критически важна для лечения.
Принимать «Азатиоприн» необходимо регулярно, но нуждающиеся в нем говорят, что он пропал из продажи. О ситуации с возможностью приобрести это лекарство в аптеках Красноярска рассказал депутат Заксобрания Илья Зайцев, курирующий сферу здравоохранения в крае:
«Проблема, к сожалению, не региональная. Сейчас препарат фактически отсутствует в розничной продаже по всей стране — идет согласование предельной цены между производителем и Федеральной антимонопольной службой. Пока цена не зарегистрирована, отпуск в аптеках невозможен. Об этом сообщали федеральные СМИ. По информации министерства здравоохранения края, для льготных категорий препарат закуплен, есть в наличии в аптеках и на уполномоченном складе и отпускается при выписке льготного рецепта лечащим врачом. Для пациентов без льготы — вам необходимо обратиться к лечащему врачу с целью подбора альтернативной терапии на период отсутствия на фармрынке препарата. В каждом конкретном случае лечащий врач принимает решение в индивидуальном порядке в зависимости от течения заболевания, распространенности и тяжести, наличия осложнений. Подбор альтернативного лечения возможен».
Илья Зайцев также прокомментировал временную приостановку Роспотребнадзором оборота на территории страны партии специализированного питания «Иннованта Стандарт/Энергия» из-за несоответствия по ряду показателей. В ходе проверки выяснилось, что в рамках централизованных закупок для пациентов Красноярского края данный продукт не закупался и не поставлялся. «Это значит, что поводов для беспокойства в части государственного обеспечения нет. При этом важно сохранять внимательность при самостоятельных покупках. Если есть сомнения по конкретной продукции — лучше проконсультироваться с лечащим врачом», — призвал депутат.
